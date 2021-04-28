Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что принято решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице в связи с эпидемией коронавируса и восстановлении работы транспорта. Об этом 28 апреля он сообщил в Telegram

«Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и выводе столицы из "красной зоны"», — написал он.

Кабмин продлил карантин на Украине до 30 июня © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, заработают центры предоставления административных услуг по предварительной записи через электронные сервисы.

Также 5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. В столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

При этом контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и муниципальной охраны.