«Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и выводе столицы из "красной зоны"», — написал он.
По его словам, с 1 мая возобновит работу весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм), заведения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, общепит, а также спортивные залы и фитнес-центры.
Кроме того, заработают центры предоставления административных услуг по предварительной записи через электронные сервисы.
Также 5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. В столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
При этом контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и муниципальной охраны.