По данным Минздрава Украины, 1043 неблагоприятных случая было зафиксировано после прививки вакциной Covishield — AstraZeneca, 1 — после вакцины CoronaVac и еще 1 после вакцины Comirnaty — Pfizer-BioNTech.
В Минздраве указывают на то, что неблагоприятные последствия возникают всего в 0,2% случаев после вакцинации.
«Летальных случаев не зафиксировано, хотя их было как минимум два. Впрочем, доказательств, что смерть наступила именно вследствие инъекции, всё равно нет», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.
В конце марта после прививки вакциной Covishield в Одесской области скончалась военнослужащая. По результатам вскрытия, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Также в Черновцах после вакцинации умер провизор аптеки военного госпиталя. По выводам Минздрава, причиной смерти мужчины стал острый мозговой инсульт.
Согласно данным Минздрава на 28 апреля, всего с начала кампании по вакцинации было привито 558 716 человек. Из них получили одну дозу вакцины 558 714 пациентов, завершили вакцинацию (получили две дозы) 9 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).