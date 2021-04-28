С момента начала вакцинации Минздрав Украины зарегистрировал 1045 случаев неблагоприятных последствий вследствие прививки от коронавируса. Об этом 28 апреля сообщает Telegram-канал Украина.ру

На Украине стали вакцинировать людей старше 65 лет © CC0, Pixabay

В Минздраве указывают на то, что неблагоприятные последствия возникают всего в 0,2% случаев после вакцинации.

«Летальных случаев не зафиксировано, хотя их было как минимум два. Впрочем, доказательств, что смерть наступила именно вследствие инъекции, всё равно нет», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

В конце марта после прививки вакциной Covishield в Одесской области скончалась военнослужащая. По результатам вскрытия, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Также в Черновцах после вакцинации умер провизор аптеки военного госпиталя. По выводам Минздрава, причиной смерти мужчины стал острый мозговой инсульт.

Согласно данным Минздрава на 28 апреля, всего с начала кампании по вакцинации было привито 558 716 человек. Из них получили одну дозу вакцины 558 714 пациентов, завершили вакцинацию (получили две дозы) 9 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).