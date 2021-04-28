Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что мирное население Донбасса не хочет войны с украинским государством. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости 28 апреля

По словам Лаврова, никто из представителей Донецкой и Луганской Народных Республик первыми не нападал на Украину. Жителей ЛДНР объявили террористами, развернув против них сначала так называемую Антитеррористическую операцию, а затем Операцию объединенных сил, подчеркнул глава МИД.

«Но у них (жителей Донбасса. — Ред.) нет никакого желания, мы это знаем твердо, вести войну с представителями киевского режима», — сказал Лавров.

Донбасс: состоится ли «пасхальное перемирие» © REUTERS, Oleksandr Klymenko

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.