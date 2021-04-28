Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что хотел бы провести встречу с лидером российского государства Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом он сообщил в интервью La Repubblica 27 апреля

«Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта», — сказал украинский лидер.

Лавров пристыдил Зеленского за ситуацию с русским языком и церковью на Украине © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент Украины также признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно».

Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.