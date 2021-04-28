«Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта», — сказал украинский лидер.
Также Зеленский заявил об уверенности, что встреча с Путиным обязательно произойдет, так как, по его словам, это необходимо для того, чтобы завершить конфликт в Донбассе.
Президент Украины также признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно».
Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.