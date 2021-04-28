Команда президента Украины Владимира Зеленского старается перевернуть Минские договоренности с ног на голову, а Запад относится к этому снисходительно, демонстрируя беспомощность. Об этом 28 апреля сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости

Зачем Зеленский назвал Минские соглашения невыполнимыми © пресс-служба президента Украины

«И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается, как может», — подчеркнул Лавров.

По словам Лаврова, Владимир Зеленский «уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову», заявляя одновременно, что они нужны и не нужны, поскольку их сохранение гарантирует и сохранение санкций против России.

«Мы у Запада спрашиваем: как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит, и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность», — заявил Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые пункты Минских соглашений необходимо обновить, а в целом документ денонсировать не нужно.