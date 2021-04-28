«Стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей на Украине не существует. Я уверен, что он всё прекрасно знает», — сказал Лавров.
Глава МИД России предположил, что Зеленскому, вероятно, вообще ни о чём не докладывают и он живет в закрытом мире. Однако, по словам Лаврова, Запад, конечно же, должен послать сигналы украинскому лидеру.
Ранее Зеленский сообщил о том, что на Украине не наблюдается никаких проблем с русским языком и вопросом церкви, однако не отказался обсудить это на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Также пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель объявила о том, что существует «украинский русский» язык. По ее словам, у РФ нет монополии на русский язык, поэтому украинской стороне нужно заявить о наличии «украинского русского».