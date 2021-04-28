Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский живет в закрытом мире, поэтому и говорит об отсутствии проблем языка и церкви в украинском государстве, сообщает 28 апреля РИА Новости

«Стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей на Украине не существует. Я уверен, что он всё прекрасно знает», — сказал Лавров.

Лавров предложил Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Ранее Зеленский сообщил о том, что на Украине не наблюдается никаких проблем с русским языком и вопросом церкви, однако не отказался обсудить это на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Также пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель объявила о том, что существует «украинский русский» язык. По ее словам, у РФ нет монополии на русский язык, поэтому украинской стороне нужно заявить о наличии «украинского русского».