Вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 28 апреля в интервью «Украинской правде» рассказал о работе неких «троек» в руководстве страны и о своем ноу-хау, которое он назвал «золотой восьмеркой»

Стефанчук назвал основание для роспуска Рады © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы сводим по направлениям трех человек — председателя комитета ВРУ, поскольку он отвечает за законотворческую деятельность в своем комитете, профильного министра, который должен тянуть направление в исполнительной власти, и заместителя Офиса президента, курирующего это направление на уровне Офиса президента», — объяснил Стефанчук.

Он напомнил, что в общей команде есть основной документ — программа президента, по которой каждый субъект должен выстроить приоритетные законопроекты на развитие программы. Этой программой могут стать действия правительства или обращение президента к парламенту.

Кроме того, он отметил, что предложил тему «золотой восьмерки». Согласно задумке по каждому направлению необходимо определить: цель, задачи, критерии оценки, перечень действий, бюджет, ответственного, сроки выполнения и ответственность (если человек сделает свою работу не в срок или не в полном объеме).