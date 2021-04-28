Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 8 апреля в интервью «Украинской правде» рассказал, что заметил грубое нарушение работы парламента, которое дает право президенту Украины Владимиру Зеленскому распустить Раду хоть сегодня

По его словам, в период с декабря по январь, когда он болел коронавирусом, Верховная Рада не собиралась более 30 дней. Это является формальным основанием для роспуска парламента.

«Если мы говорим о юридических основаниях, а вы знаете, в Конституции Украины есть четкие основания для нового роспуска Верховной Рады, то по состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть. Будет оно использовано или нет — это уже вопрос к президенту Украины», — заявил Стефанчук.

Стефанчук рассказал о предстоящем всеукраинском референдуме по Донбассу © РИА Новости, Ирина Попова / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского о том, что, пока действия Рады будут эффективными, направленными на выполнение его программы, она будет продолжать работать.

Ранее Стефанчук рассказал, что команда президента работает над национальной программой в электронном формате, с помощью которой украинский лидер сможет рассылать «гневные сообщения». Также вице-спикер выделил трех лучших министров по внутренней информации команды президента Зеленского.