Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что попытки Украины оживить тему прекращения огня в республиках Донбасса Кремль считает стыдными и недостойными. Об этом он заявил в интервью РИА Новости 28 апреля

«Это просто, как у нас говорят, об стену горох — ты им про Фому, они тебе про Ерему. И вот вдруг, видимо, пару недель назад украинское руководство решило, что надо опять оживить тему прекращения огня. Стыдно и недостойно», — заявил Лавров.

Лавров оценил вероятность войны в Донбассе © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Глава МИД подчеркнул, что ранее президент России Владимир Путин в диалоге с лидерами Франции и Германии уже напоминал о том, что в 2020 году в Контактной группе было достигнуто соглашение о прекращении огня, которому так и не последовал Киев.