«Это просто, как у нас говорят, об стену горох — ты им про Фому, они тебе про Ерему. И вот вдруг, видимо, пару недель назад украинское руководство решило, что надо опять оживить тему прекращения огня. Стыдно и недостойно», — заявил Лавров.
Министр сообщил, что договоренность была воплощена в приказах, изданных Донецкой и Луганской народными республиками. Эти военные приказы были опубликованы, и Киев пообещал также им следовать, однако так и не сделал этого.
Глава МИД подчеркнул, что ранее президент России Владимир Путин в диалоге с лидерами Франции и Германии уже напоминал о том, что в 2020 году в Контактной группе было достигнуто соглашение о прекращении огня, которому так и не последовал Киев.