«Очень понравились системность и подход Михаила Федорова — он знает, что у него должно быть и когда. Понравился подход Ткаченко — единственное, там все упиралось в финансирование сферы культуры. По качеству изложенного материала мне очень понравился подход Авакова — у него все было настолько структурировано», — рассказал он.
Также, по его словам, некоторые министры рассказали, что видят свои ключевые показатели эффективности в выполнении программ, которые прописаны в их министерствах.
Стефанчук заявил, что есть разные подходы к работе, но подход команды президента дал возможность «всем синхронизироваться, увидеть друг друга и понять», поскольку в жизни слабо контактируют.
Ранее вице-спикер рассказал, что команда Зеленского работает над национальной программой в электронном формате, с помощью которой украинский лидер сможет рассылать «гневные сообщения».