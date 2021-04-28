Самыми эффективными министрами по внутренней информации команды президента Украины Владимира Зеленского стали министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, а также глава МВД Арсен Аваков. Об этом вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал в интервью «Украинской правде» 28 апреля

Партия «Слуга народа» назвала главного кандидата на должность министра энергетики Украины © Facebook, david.braun

Также, по его словам, некоторые министры рассказали, что видят свои ключевые показатели эффективности в выполнении программ, которые прописаны в их министерствах.

Стефанчук заявил, что есть разные подходы к работе, но подход команды президента дал возможность «всем синхронизироваться, увидеть друг друга и понять», поскольку в жизни слабо контактируют.

Ранее вице-спикер рассказал, что команда Зеленского работает над национальной программой в электронном формате, с помощью которой украинский лидер сможет рассылать «гневные сообщения».