«Мы будем презентовать программу RBM (Results-Based Management) — это ИТ-программа управления страной. Каждый день президент заходит в определенную национальную программу и видит в процентах — кто что выполнил, кто не выполнил. Каждый день ему будет приходить — виноват Петров, Иванов или Сидоров, ему надо перезвонить или отправить гневное SMS», — заявил Стефанчук.
По его словам, данной программой сможет пользоваться не только президент. У каждого чиновника, депутата или директора департамента будет свой уровень доступа.
Также, по словам Стефанчука, с помощью данной программы можно будет увидеть реальный рейтинг министров. Решение в отношении министра будет приниматься, в частности, с учетом его места в этом рейтинге.