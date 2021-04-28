Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над национальной программой в электронном формате, с помощью которой украинский лидер сможет рассылать «гневные сообщения». Об этом 28 апреля в интервью «Украинской правде» рассказал вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

Эксперт сказал, в кого превратился Зеленский за два года своего президентства © president.gov.ua

По его словам, данной программой сможет пользоваться не только президент. У каждого чиновника, депутата или директора департамента будет свой уровень доступа.

Также, по словам Стефанчука, с помощью данной программы можно будет увидеть реальный рейтинг министров. Решение в отношении министра будет приниматься, в частности, с учетом его места в этом рейтинге.