Пациентку с коронавирусом в Хмельницком хотели выписать из больницы и перевести на лечение дома, несмотря на низкий уровень сатурации без кислородной поддержки (65%) и с ней (86%). Об этом глава благотворительного фонда «Свои» Леся Литвинова сообщила на своей странице в Facebook 27 апреля

Степанов рассказал о заполненности украинских больниц © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Волонтер отметила, что с такой сатурацией переводить пациентку домой очень рискованно. Чтобы убедить дочь женщины забрать мать домой, в больнице ей сказали, что низкое насыщение крови кислородом якобы связано с паникой, а сатурация под кислородом является нормальной.

Позже семейный врач COVID-пациентки, которая лечилась в областном госпитале ветеранов войны с 31 марта, рассказала Литвиновой, что ситуация на самом деле якобы не настолько критичная, а цифры «пострашнее» написали, чтобы волонтер дала женщине концентратор.

Тем не менее волонтер настояла на том, чтобы дочь оставила мать в больнице, потому что отключение дома света и поломка аппарата были чреваты смертью пациентки.

«Сегодня женщина умерла. В больнице. И это тот случай, когда я рада, что это не произошло дома. Потому что дочка себе этого бы не простила», — подчеркнула Литвинова.

Она также обратилась к министру здравоохранения Максиму Степанову и предложила ему посмотреть «стопочку таких выписок».

На сегодняшний день Хмельницкая область находится в «красной» зоне карантина по COVID-19. Это значит, что уровень загруженности коек по региону составляет более 70%.