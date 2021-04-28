«На военную помощь Соединенных Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет, — ну, грош цена таким советчикам в любом правительстве», — сказал глава российского МИД.
Также в интервью Лавров заявил, что войны с Украиной в Донбассе можно и нужно избежать, однако он не может отвечать за действия Киева и президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Комитет по иностранным делам Сената США принял законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», увеличивающий ассигнования Вашингтона на украинскую оборону. Глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия призвал Конгресс ускорить принятие закона.
Российские и европейские политики неоднократно предостерегали от поставок оружия на Украину, поскольку это может привести лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.