Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев не полагаться на военную помощь от США в ситуации в Донбассе. Об этом он сказал в интервью РИА Новости 28 апреля

«На военную помощь Соединенных Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет, — ну, грош цена таким советчикам в любом правительстве», — сказал глава российского МИД.

Донбасс: летальная помощь США Украине и возможная встреча Путин — Зеленский © REUTERS, Serhiy Takhmazov Владимира Зеленского.

Ранее Комитет по иностранным делам Сената США принял законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», увеличивающий ассигнования Вашингтона на украинскую оборону. Глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия призвал Конгресс ускорить принятие закона.

Российские и европейские политики неоднократно предостерегали от поставок оружия на Украину, поскольку это может привести лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.