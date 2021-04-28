Украина столкнулась с дефицитом урожая, из-за которого начался резкий рост цен на овощи, поэтому о дешевом борще придется забыть. Об этом сообщает Vesti.ua 28 апреля

В отличие от прошлого года, в этом апреле на Украине теплая весна так и не пришла, в результате чего продукты на рынке сильно подорожали, заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич.

«По разным оценкам, урожайность упала от 20 до 50%. Ранние редис, капуста и лук значительно подорожали по сравнению с прошлым годом. По малым хозяйствам ударил и введенный из-за коронавируса локдаун: в итоге работать в селах некому», — сказал эксперт.

Томич также подчеркнул, что точные прогнозы на цены пока делать рано, однако они в любом случае будут выше, чем прошлогодние.

Борщ наш! Глава Минкульта Украины защитил суп от Google © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что в начале года на Украине рекордно выросли цены на продукты. Основной причиной подорожания является рост мировых цен. Пандемия оказала свое негативное влияние, и страны стали запасаться продуктами, а не отправлять их на экспорт, но не Украина.

По данным официальной статистики, за год, с марта 2020 года, гречневая крупа подорожала на 33,3%, рис за этот период вырос в цене на 13,8%, манная крупа — на 29,4%, ячневая — на 28,8%. Из круп подешевело только пшено — на 16,7%.