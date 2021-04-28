Украинский режиссер Оксана Байрак планирует вернуть право на показ своего фильма «Аврора» через суд. Об этом она написала 28 апреля на своей странице в Instagram

Украина заочно арестовала крымский паром «Варяг». На очереди — крейсер «Аврора» © РИА Новости, Василий Батанов / Перейти в фотобанк

«Предыдущая украинская власть обвинит гардемарина Митьку (российский актер Дмитрий Харатьян. — Ред.) во всех смертных грехах, начиная со съёмок в Крыму, заканчивая ещё чем-то. И запретит к показу фильм, на котором должны расти поколения», — написала режиссер.

Фильм был снят в 2006 году. Лента посвящена Чернобыльской трагедии и даже претендовала на «Оскар».

В 2016 году разразился скандал после того, как в СМИ появилась информация, что «Аврору» запретили к показу на Украине. Позже оказалось, что сам фильм никто не запрещал, однако показывать его нельзя из-за Дмитрия Харатьяна, который находится в «черном списке» Минкульта.