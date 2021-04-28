Львовский облсовет обратился к президенту, Верховной Раде и Кабмину Украины с просьбой отменить решение о присуждении ученой степени депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Илье Киве. Об этом говорится в обращении, обнародованном на сайте Львовской облгосадминистрации 27 апреля

«Впереди тяжелый и долгий путь»: Минобразования Украины пообещало проверить диссертацию Кивы © Facebook, Илья Кива

«Депутаты Львовского областного совета возмущены сообщением о решении диссертационного совета присудить ученую степень кандидата наук по государственному управлению… Илье Киве… Депутаты просят Министерство образования Украины принять соответствующие меры и отменить это решение», — говорится в сообщении.

Совет также просит провести расследование обстоятельств защиты диссертации. Таким образом, по его мнению, будет «остановлено издевательство над украинским образованием».

Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что ожидают диссертацию Кивы для проведения ее экспертизы.