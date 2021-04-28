Бывший оперуполномоченный Варвинского отделения полиции Черниговской области Алексей Коваленко при расследовании уголовного дела об угоне авто выдумал показания и подписал их именем умершего человека. Об этом сообщило «Радіо ТРЕК» 27 апреля

В Луцке полицейский сбил пешехода и скрылся © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Отмечается, что во время расследования уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством оперативникам, в том числе и 28-летнему Коваленко, было поручено допросить свидетелей.

Коваленко решил схитрить и, чтобы ни у кого не брать показания, сам написал их. При этом полицейский подписал показания именем человека, который, как оказалось, скончался почти два с половиной года назад.

В связи с этим суд обязал Коваленко выплатить 850 гривен (2293 руб.) штрафа, постановил взыскать с него 5720 гривен (15,4 тыс. руб.) судебных расходов за служебный подлог и лишил его права занимать должности в правоохранительных органах ближайший год. Отмечается, что наказание могло бы быть более строгим, если бы экс-полицейский не пошел с прокурором на сделку о признании вины.