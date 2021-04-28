Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут касаться итогов договоренностей, достигнутых во время саммита «нормандской четверки» в Париже. Об этом глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сказал в эфире телеканала «Украина 24» 27 апреля

МИД Украины обозначил «красные линии» в отношении Донбасса © Facebook, Dmytro Kuleba

«Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем поговорить. Нужно обсудить итоги договоренностей, которые были достигнуты в декабре во время саммита "нормандского формата". Нужно проговорить большое количество вопросов. Поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми и действительно историческими, но пока я не могу проинформировать о дате, месте и большей конкретике», — отметил Ермак.

По его словам, он получил поручение от президента заняться подготовкой переговоров с российским лидером и сейчас работает над этим.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что между сторонами уже начались переговоры в части подготовки встречи президентов: по его словам, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак находится в «постоянном контакте» с Офисом Зеленского. Вместе с тем он подчеркнул, что на возможной встрече не должны затрагиваться вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.