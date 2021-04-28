Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое должно пройти в ближайшее время. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента 27 апреля

Ранее Зеленский посетил Херсонскую область и провел совещание по ситуации с безопасностью в южных областях страны, в котором приняли участие чиновники Офиса президента.

«По результатам совещания президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

В ходе совещания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о ситуации в Крыму, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Николаевской областях. На совещании обсудили готовность к реакции ВСУ на ухудшение ситуации.

Верховная Рада выступила против созыва СНБО из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее в Верховной Раде отклонили проект постановления созыва заседания СНБО для обсуждения проблемы коронавируса и поиска путей решения этой проблемы.

Постановлением предлагалось СНБО разработать определенную стратегию для последующей борьбы с эпидемией коронавируса, а также провести необходимые мероприятия по противодействию пандемии.

Отмечается, что последние месяцы СНБО занимается лишь введением санкций против украинских компаний. На прошлой неделе заседание не состоялось.