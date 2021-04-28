Усилия президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с олигархами не предполагают исключений, в том числе это касается и бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире телеканала BBC News World 27 апреля

СБУ нагрянула с обысками в здание, где находится офис Коломойского © скриншот видео "BIHUS info" заявил он.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о Коломойском, Кулеба ответил утвердительно, но добавил, что должен сохранять беспристрастность.

Журналист напомнил о поддержке, которую Коломойский оказывал Зеленскому во время выборов, а также то, что бывший адвокат бизнесмена Андрей Богдан возглавлял Офис нынешнего главы государства. Ведущий спросил, можно ли говорить о том, что теперь Коломойский находится под прицелом украинских следователей.

«Президент Зеленский беспокоится о стране. Он абсолютно убежден, что прошлое не имеет значения, когда речь идет о реформировании страны и введении честных правил… Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского. Думаю, этот факт говорит сам за себя», — подчеркнул министр.

Когда журналист повторно поинтересовался, находится лично Коломойский под прицелом украинских правоохранителей, глава МИД ответил, что этот вопрос лучше задать профильным ведомствам.

Он также напомнил о недавно анонсированном Зеленским законе о статусе олигарха, который, по его словам, будет основываться на подходах американского антитрастового закона и привнесет на украинские рынки больше справедливости и конкуренции.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что рассмотрит санкции в отношении Коломойского «в случае поступления предложений».