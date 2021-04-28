YouTube-канал «Последний канал» 27 апреля показал короткометражку ELEUSIS в жанре хоррор, которая вошла в серию «Кошмары музыкантов» с участием реальных звезд. В ELEUSIS главная роль досталась украинскому исполнителю Ивану Дорну

Дорн записал заставку для нового «Ну, погоди!» © Союзмультфильм

В интервью «Медузе»* Дорн отметил, что тяжелее всего для него было то, что роль практически без текста.

«В хорроре я не играю сам себя. Но многие черты моего героя можно назвать автобиографическими. Мне доводилось бывать в том состоянии, в котором мой герой находится… При этом я еще болтун сам по себе, а тут нужно было молчать», — рассказал исполнитель.

По словам режиссера проекта Анджея Гавриша, одной из сложностей в этой истории были костюмы.

«Изначально мы двигались куда-то в более бытовую историю, герои из санатория жили в нашем мире. Но во время работы с арт-департаментом мы внезапно ушли в визуальную насыщенность и условность: шелковые балахоны, гигантские воротники у близнецов-охранников, бархатные костюмы. Так мир санатория перешел куда-то в выдуманную реальность, теперь он существовал вне страны и времени. На этот визуальный ход наложился отличный кастинг, и история получилась», — сказал он.

В других сериях «Кошмаров музыкантов» снялись Моргенштерн, Хаски, TikTok-блогеры Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева, а также Павел Деревянко и Глюкоза.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента