По сюжету Дорн приезжает в специализированный санаторий ELEUSIS, который на самом деле оказывается жестокой сектой. Его герой переживает творческий кризис, а песня «Стыцамен» становится главным кошмаром исполнителя.
В интервью «Медузе»* Дорн отметил, что тяжелее всего для него было то, что роль практически без текста.
«В хорроре я не играю сам себя. Но многие черты моего героя можно назвать автобиографическими. Мне доводилось бывать в том состоянии, в котором мой герой находится… При этом я еще болтун сам по себе, а тут нужно было молчать», — рассказал исполнитель.
По словам режиссера проекта Анджея Гавриша, одной из сложностей в этой истории были костюмы.
«Изначально мы двигались куда-то в более бытовую историю, герои из санатория жили в нашем мире. Но во время работы с арт-департаментом мы внезапно ушли в визуальную насыщенность и условность: шелковые балахоны, гигантские воротники у близнецов-охранников, бархатные костюмы. Так мир санатория перешел куда-то в выдуманную реальность, теперь он существовал вне страны и времени. На этот визуальный ход наложился отличный кастинг, и история получилась», — сказал он.
В других сериях «Кошмаров музыкантов» снялись Моргенштерн, Хаски, TikTok-блогеры Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева, а также Павел Деревянко и Глюкоза.