В Молдавии необходимо провести досрочные выборы. Об этом заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Тулянцев объяснил, почему президента Молдавии можно считать нелегитимным © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Игоря Додона (бывший президент — ред.), потому что он должен был поднять знамя борьбы за досрочные парламентские выборы. Дело в том, что его социалисты тоже голосовали за декларацию о «захваченном государстве», которая фактически была направлена на все институты власти, в том числе на парламент, где сидели люди, представляющие главное зло в нашей стране. Эти люди писали законы по приказу Плахотнюка (Владимир, олигарх), эти люди продавались и покупались, как петрушка на базаре, переходя из фракции во фракцию (все в Молдавии знают, кто из них сколько стоит). Депутатский корпус превратился в некий бордель, где покупают более понравившихся заказчику депутатов», — сказал Тулянцев.

По его словам, чем быстрее будет распущен парламент, тем лучше для страны, и тем лучше для этих партий, которые смогут обновиться и избавиться от наследия Плахотнюка.

«На мой взгляд, в этой ситуации Игорь Николаевич пошел немного не тем путем. Ему пришлось оказаться в одной лодке с «Шором» и остальными негодяями из группировки Плахотнюка, чтобы противостоять Майе Санду. А если бы Додон после президентских выборов попытался бы объединить вокруг себя все оппозиционные партии, и сделал бы так, чтобы в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, и Додон, и все другие левые силы от этого бы только выиграли», — объяснил Тулянцев.

Ранее представители партии «Действие и солидарность» (PAS), которую до своего избрания президентом Молдавии возглавляла Майя Санду, вышли на митинг у здания Конституционного суда в Кишиневе. Они протестуют против двух постановлений, принятых 23 апреля в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о новом назначении судьи КС. Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные, обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

В феврале 2019 года Следственный департамент МВД России обвинил Плахотнюка в организации преступного сообщества, а также в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данным ведомства, в 2013-2014 годах группировка Плахотнюка вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.