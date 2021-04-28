Любые политики, которые имеют хоть какое-то отношение к государственной власти, — априори узурпаторы. Такую точку зрения высказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Тулянцев: Приднестровского конфликта не существует © Sputnik / Miroslav Rotar Влада Плахотнюка, начиная от президента и заканчивая парламентом.

«Майя Санду играет по правилам Плахотнюка, исходя из антиконституционного переворота, инициированного Конституционным судом, в результате которого выдуманная формула Плахотнюка была использована на президентских выборах, когда президента якобы должен избирать народ. (У нас парламентская республика, и раньше президента избирал парламент.) Еще в 2016 году, когда проходили массовые протесты против Плахотнюка, олигарх понял, что может потерять власть, и выбросил протестующим кость в виде прямых выборов президента. Хотя он провел это решение через Конституционный суд, у КС нет таких полномочий. Это должно было решаться парламентом. С тех пор президентские выборы проходят по правилам Плахотнюка, несмотря на то что его уже в стране нет. С этой точки зрения мы можем считать президента нелегитимным. Или, когда мы высказываемся в прессе, мы используем формулировку "так называемый президент"», — сказал Тулянцев.

По его словам, в парламенте есть некая группа, которая довольно серьезно себя дискредитировала.

«Это те же люди Плахотнюка, которые голосовали за закрытие российских телеканалов и создали ситуацию, когда видные общественно-политические деятели из России не могут посещать нашу прекрасную и открытую страну. При Плахотнюке Молдавия действительно стала захваченным государством. Сегодня эти люди в парламенте снова поднимают голову, меняют позицию, строя из себя людей, которые готовы выстраивать отношения с Россией», — добавил эксперт.

Ранее представители партии «Действие и солидарность» (PAS), которую до своего избрания президентом Молдавии возглавляла Санду, вышли на митинг у здания Конституционного суда в Кишиневе. Они протестуют против двух постановлений, принятых 23 апреля в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о новом назначении судьи КС. Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные, обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

В феврале 2019 года Следственный департамент МВД России обвинил Плахотнюка в организации преступного сообщества, а также в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данным ведомства, в 2013-2014 годах группировка Плахотнюка вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.