В Канаде 27 апреля зафиксировали первый случай смерти из-за образования тромбов после прививки вакциной против коронавируса, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, передает телеканал CBC

В Британии почти у 200 человек появились тромбы после прививки AstraZeneca © REUTERS, Yves Herman Орасио Арруда, речь идет о местной жительнице, получившей препарат в начале апреля. У нее образовались тромбы в крупных сосудах из-за нарушения свертываемости крови после вакцинации AstraZeneca.

В свою очередь, министр здравоохранения Канады Кристиан Дюбе рассказал о расследовании еще трех случаев образования тромбов у привившихся данной вакциной.

На прошлой неделе сообщалось, что в Великобритании за неделю почти вдвое увеличилось количество тех, у кого образовались тромбы после введения вакцины AstraZeneca. Число таких пациентов достигло 168 человек. При этом британский регулятор, в свою очередь, призвал продолжить прививочную кампанию вакциной AstraZeneca, поскольку ее польза, как было заявлено ранее, «превышает любые риски».

Некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности.