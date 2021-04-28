Как рассказал национальный директор здравоохранения провинции Квебек Орасио Арруда, речь идет о местной жительнице, получившей препарат в начале апреля. У нее образовались тромбы в крупных сосудах из-за нарушения свертываемости крови после вакцинации AstraZeneca.
В свою очередь, министр здравоохранения Канады Кристиан Дюбе рассказал о расследовании еще трех случаев образования тромбов у привившихся данной вакциной.
На прошлой неделе сообщалось, что в Великобритании за неделю почти вдвое увеличилось количество тех, у кого образовались тромбы после введения вакцины AstraZeneca. Число таких пациентов достигло 168 человек. При этом британский регулятор, в свою очередь, призвал продолжить прививочную кампанию вакциной AstraZeneca, поскольку ее польза, как было заявлено ранее, «превышает любые риски».
Некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности.