Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 27 апреля на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе рассказал о попытке госпереворота в республике, передает БЕЛТА

Белорусские СМИ рассказали о связи советника Байдена с подготовкой госпереворота © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Особое внимание участников заседания Виктор Хренин обратил на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Беларуси конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства», — говорится в материале.

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в соседней стране. В России были задержаны граждане Белоруссии Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт. Позже белорусский государственный телеканал ОНТ намекнул на связь Майкла Карпентера, советника президента США Джо Байдена, с подготовкой переворота.