С начала проведения прививочной кампании на Украине на последствия вакцинации от COVID-19 пожаловались более тысячи граждан. Об этом 27 апреля сообщили в Facebook-группе Государственного экспертного центра при Минздраве страны

На Украине началась вакцинация препаратом Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Вакцинация на Украине началась поздно — в конце февраля. На прошлой неделе страна получила вторую партию вакцин против коронавируса в рамках международного механизма COVAX в размере более 367 тысяч доз. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что все прибывшие препараты произведены по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca в Южной Корее и имеют наименование AstraZeneca-SKBio. Ими планируют вакцинировать граждан старше 65 лет.