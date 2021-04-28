Политолог Дмитрий Корнейчук 27 апреля в эфире телеканала «Первый независимый» рассказал о связанной с продажей газа афере президента страны Владимира Зеленского

Новый тариф. Какими будут цены на газ на Украине с мая © Украина.ру/Стрингер

Он добавил, что с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже. По его словам, Зеленский несет «непосредственную ответственность за эту аферу».

Политолог подчеркнул, что газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на чем зарабатывают олигархи. Они, в свою очередь, поддерживают Зеленского.

«И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», — заключил Корнейчук.

Накануне мы писали, что на Украине резко поднялись тарифы на газ в связи с автоматическим переводом граждан страны на годовые тарифы с 1 мая.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство (93%) украинцев считают завышенными установленные в стране тарифы на газ, воду и электричество. Наибольшее число респондентов возлагают вину за плачевную ситуацию с ростом тарифов на правительство и президента Украины.