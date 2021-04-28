Депутат Львовского областного совета от партии «Самопомич» Роман Кизима 27 апреля предложил лишать гражданства жителей Украины, владеющих российскими паспортами, передает РИА Новости

Стариков сказал, как России обезопасить себя в вопросе выдачи паспортов для украинцев © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Ранее депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» предложили сажать за сокрытие человеком информации о наличии у него российского гражданства. В парламент внесли сразу три законопроекта. Депутаты предлагают, в частности, дополнить уголовный кодекс статьей, согласно которой несообщение гражданином Украины о наличии либо приобретении гражданства страны-агрессора наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов. Он подчеркнул, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.