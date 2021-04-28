Войны с Украиной в Донбассе, где до полумиллиона жителей имеют российские паспорта, можно и нужно избежать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает 28 апреля РИА Новости

Донбасс: состоится ли «пасхальное перемирие» © REUTERS, Oleksandr Klymenko

При этом он добавил, что не может говорить за украинскую сторону и президента Владимира Зеленского.

«По внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — добавил министр.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта 2021 года. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва эти обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.