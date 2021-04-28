Если встреча Владимира Путина и Джо Байдена все же состоится, личные выпады американского президента в адрес российского лидера не будут иметь никакого значения. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Украины не будет даже в пятерке тем, которые обсудят Путин и Байден © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 15-16 июня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств могут встретиться летом, но точной даты пока нет, и страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась.

Как говорил классик, в политике нет вечных врагов и вечных друзей, а есть только вечные интересы, уточнил политолог.

Эксперт в этой связи напомнил о карикатуре, опубликованной в одном из британских изданий в 1939 году после «пакта Молотова—Риббентропа», на которой Сталин и Гитлер улыбаются и кланяются друг другу со словами «Вы тот самый монстр, я полагаю?».

«Что касается нынешней Украины, то я думаю, что сегодня это сделать сложно. Тем более что речи об этом не идет вообще. Я вообще не думаю, что Украина будет самым главным вопросом, который будут обсуждать Байден и Путин. Я даже не думаю, что она войдет в первую пятерку вопросов, которые они будут обсуждать», — указал Бондаренко.

Скорее, стороны договорятся о заморозке донбасского конфликта, чем решат украинские вопросы за Украину, заключил собеседник издания.

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