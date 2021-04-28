Сельское хозяйство Украины падает. Почему одних разговоров об аграрной сверхдержаве мало
Сельское хозяйство Украины падает. Почему одних разговоров об аграрной сверхдержаве мало
© РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
Именно на май выпадает основная работа с землей: в это время необходимо рыхлить, сеять, сажать, поливать и подкармливать. При этом приходится защищать растения не только от вредителей, но и от заморозков, которые еще случаются в мае.

Именно в этом месяце сажают главный овощ на столе украинцев — картошку, одновременно собирая первый урожай — различную зелень от лука до щавеля.

В саду тем временем занимаются обрезкой и прививкой плодовых деревьев. Их также обрабатывают от вредителей, а ягодные кустарники подкармливают удобрениями.

«Холода в мае — к хорошему урожаю»: украинцы составили посевной календарь на месяц
© glavred.info

 

«Холода в мае — к хорошему урожаю»: украинцы составили посевной календарь на месяц
© glavred.info

 

Приметы мая:

  • холодная погода в мае — к хорошему урожаю хлеба;
  • много осадков — к плодородному году и сухому июню;
  • нашествие майских жуков предвещает засуху, так же как и прилет в мае журавлей;
  • береза расцвела — через неделю черемуха расцветет, а затем похолодает;
  • если начало мая теплое, то конец будет холодным.

 