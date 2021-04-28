Лунный посевной календарь огородника-садовода на май 2021 года пригодится всем, кто мечтает о богатом урожае. Советы для работников сада и огорода с календарем 27 апреля опубликовало украинское издание «Главред»

Сельское хозяйство Украины падает. Почему одних разговоров об аграрной сверхдержаве мало © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк май выпадает основная работа с землей: в это время необходимо рыхлить, сеять, сажать, поливать и подкармливать. При этом приходится защищать растения не только от вредителей, но и от заморозков, которые еще случаются в мае.

Именно в этом месяце сажают главный овощ на столе украинцев — картошку, одновременно собирая первый урожай — различную зелень от лука до щавеля.

В саду тем временем занимаются обрезкой и прививкой плодовых деревьев. Их также обрабатывают от вредителей, а ягодные кустарники подкармливают удобрениями.

Приметы мая: