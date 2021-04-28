Именно на май выпадает основная работа с землей: в это время необходимо рыхлить, сеять, сажать, поливать и подкармливать. При этом приходится защищать растения не только от вредителей, но и от заморозков, которые еще случаются в мае.
Именно в этом месяце сажают главный овощ на столе украинцев — картошку, одновременно собирая первый урожай — различную зелень от лука до щавеля.
В саду тем временем занимаются обрезкой и прививкой плодовых деревьев. Их также обрабатывают от вредителей, а ягодные кустарники подкармливают удобрениями.
Приметы мая:
- холодная погода в мае — к хорошему урожаю хлеба;
- много осадков — к плодородному году и сухому июню;
- нашествие майских жуков предвещает засуху, так же как и прилет в мае журавлей;
- береза расцвела — через неделю черемуха расцветет, а затем похолодает;
- если начало мая теплое, то конец будет холодным.