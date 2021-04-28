Украина используется американцами для создания проблем России. Но, со своей стороны, Россия может дать некий асимметричный ответ, к примеру разместить «Искандеры» и «Калибры» на Кубе. Об этом рассказал украинский политолог Сергей Белашко в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Украинский политолог Сергей Белашко о возможной встрече Путина и Байдена © Facebook, Сергей Белашко Владимира Путиным и Джо Байдена запланирована на 15-16 июня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств могут встретиться летом, но точной даты пока нет, и страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась.

Эксперт уточнил, что США тем самым может повторить опыт 1960-х годов, когда СССР вынудил американцев убрать ракеты средней дальности из Турции.

«У американцев более 800 военных объектов за пределами США. И естественно, инвестировав достаточно небольшие средства, можно создать американцам серьёзные проблемы в целом ряде стран мира. Я думаю, что и в России, и в Америке эти темы понимают и где-то на уровне экспертов, намёками эти темы проговариваются», — считает Белашко.

Ни та ни другая сторона не заинтересована в том, чтобы эта эскалация приобрела какой-то поступательный и малоконтролируемый характер, поэтому стороны, скорее всего, будут обсуждать возможности минимизации вот этого противостояния, заключил собеседник издания.

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