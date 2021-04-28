Личная встреча между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом не сможет решить украинский кризис, но сможет существенно смягчить накал противостояния. Об этом рассказал украинский политолог Сергей Белашко в интервью изданию Украина.ру

Сергей Белашко: Украина может забыть о рынках Китая после решения СНБО © Facebook, Сергей Белашко Дмитрия Пескова, главы государств могут встретиться летом, но точной даты пока нет, и страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась.

Эксперт отметил, что у двух государств есть общие интересы, которыми они не хотят жертвовать в ходе какой-то двусторонней конкуренции или каких-то других проблем с третьими странами, такими как контроль над стратегическими вооружениями, освоение космоса и борьба с международным терроризмом.

«Мы видим, что, несмотря на жесткую критику, Байден первым делом подписывает договор СНВ-3 на российских условиях, мы видим, что летит американский астронавт на российской ракете. При этом чуть ли не каждую неделю против России вводят всё новые и новые санкции, но они не касаются стратегически важных вопросов», — констатировал Белашко.

Украина используется американцами для создания проблем России, но ни та, ни другая сторона не заинтересована в том, чтобы эта эскалация приобрела какой-то поступательный и малоконтролируемый характер, заключил собеседник издания.

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