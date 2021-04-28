Владимир Зеленский за два года своего президентства превратился из контрсистемного человека, который пришел в политику из другой сферы, в самого настоящего системного политика. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Украинский политолог Кирилл Молчанов о возможной встрече Путина и Байдена © Facebook, Кирилл Молчанов

«Несомненно, Зеленский эволюционировал в политика, опирающегося на свой аппарат, чиновничью вертикаль, так что я думаю, в этом есть какое-то рациональное зерно», — рассуждает Молчанов.

По его мнению, такая политическая линия формируется окружением Зеленского, которое заинтересовано в том, чтобы сделать из него классического политика, чтобы он держался за власть и думал о втором сроке.

Понятно, что окружение держится за власть, поэтому будет и Зеленского максимально опускать в теплую информационную ванну, чтобы он никуда не делся и продолжал политику, которую он принял в наследство от экс-президента Петра Порошенко со всеми вытекающими последствиями, заключил собеседник издания.

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