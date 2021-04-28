Эксперт отметил, что если раньше Зеленский верил в себя и свою команду, то сейчас он верит в систему, силовой аппарат и санкции.
«Несомненно, Зеленский эволюционировал в политика, опирающегося на свой аппарат, чиновничью вертикаль, так что я думаю, в этом есть какое-то рациональное зерно», — рассуждает Молчанов.
По его мнению, такая политическая линия формируется окружением Зеленского, которое заинтересовано в том, чтобы сделать из него классического политика, чтобы он держался за власть и думал о втором сроке.
Понятно, что окружение держится за власть, поэтому будет и Зеленского максимально опускать в теплую информационную ванну, чтобы он никуда не делся и продолжал политику, которую он принял в наследство от экс-президента Петра Порошенко со всеми вытекающими последствиями, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.