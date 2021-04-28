В ответ на возможное присоединение Украины к НАТО Россия может только усиливать границу с Украиной и наращивать военное присутствие в Крыму, где и так уже достаточная группировка. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: НАТО относится к Украине как к своей любовнице © РИА Новости, Нина Зотина Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявлял, что у России нет права вето на вступление Киева в ряды альянса. В то же время неоднократно подчеркивали, что вопрос членства Украины в НАТО сегодня не рассматривается.

Россия не противодействует расширению НАТО, но она усиливает свой потенциал и просчитывает новые угрозы, которые возникают по мере приближения НАТО вплотную к государственным границам России, пояснил эксперт.

«От политических компромиссов Россия точно откажется, потому что она считает себя (и правильно считает) сильной страной, которая может позволить себе наступать, просчитывая риски и не нарываясь на ответ, который может нанести серьезный ущерб», — констатировал Рудяков.

Ответом могли бы стать военные действия, но это безумие, и ни в России, ни в НАТО никто на это не пойдет, резюмировал политолог.

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