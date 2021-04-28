Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявлял, что у России нет права вето на вступление Киева в ряды альянса. В то же время неоднократно подчеркивали, что вопрос членства Украины в НАТО сегодня не рассматривается.
Россия не противодействует расширению НАТО, но она усиливает свой потенциал и просчитывает новые угрозы, которые возникают по мере приближения НАТО вплотную к государственным границам России, пояснил эксперт.
«От политических компромиссов Россия точно откажется, потому что она считает себя (и правильно считает) сильной страной, которая может позволить себе наступать, просчитывая риски и не нарываясь на ответ, который может нанести серьезный ущерб», — констатировал Рудяков.
Ответом могли бы стать военные действия, но это безумие, и ни в России, ни в НАТО никто на это не пойдет, резюмировал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.