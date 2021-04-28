У президента Украины Владимира Зеленского внутри страны нет защиты от уличных акций протестов радикалов. Поэтому ему остается рассчитывать на внешний фактор в лице американцев. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Андрей Ермак призывает поставлять Киеву системы Patriot, а Зеленский в сюжете CNN рассказывает, что президент Джо Байден должен сделать для Украины, пояснил эксперт.

По его словам, руководство Украины и участники политического процесса не первый год должны проходить легитимацию в американском посольстве и посольстве крупных европейских стран, поэтому для них был важен звонок Байдена, а после звонка Байдена последовали какие-то более жесткие требования, чтобы украинский режим подтверждал им свою лояльность.

«А у Ермака есть свои основания. За последние полгода он попал в несколько неприятных историй, в том числе российско-белорусско-украинский скандал вокруг «вагнеровцев», и ему нужно, чтобы Bellingcat не показал свой фильм. Очевидно, им дали какие-то деньги, чтобы публикация была отложена. Власть сама загнала себя в ситуацию, когда им нужно быть святее Папы Римского (агрессивнее НАТО)», — уточнил Рудяков.

Политолог добавил, что НАТО может принять Украину в свой состав, для того чтобы позлить Россию, только в том случае, если Россия в ближайшее время ослабнет в военном или политическом отношении.

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