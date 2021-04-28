После побега за границу экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка в парламенте осталось множество его сторонников, поддерживающих его, поэтому их необходимо распустить, сказал в интервью изданию Украина.ру глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев

Эти люди писали законы по приказу Плахотнюка, продавались и покупались, как петрушка на базаре, переходя из фракции во фракцию, поэтому им нет места на верхушке молдавского правительства, утверждает эксперт.

«Депутатский корпус превратился в некий бордель, где покупают более понравившихся заказчику депутатов. Поэтому чем быстрее парламент будет распущен, тем лучше для страны и тем лучше для этих партий, которые смогут обновиться и избавиться от наследия Плахотнюка», — сказал Тулянцев.

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Тулянцев: В Молдавии остался «коллективный Плахотнюк» © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанк Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти. Он заявил, что уехал для того, чтобы обеспечить безопасность себе и семье, и пообещал вернуться обратно, когда «люди разочаруются в новой власти».

По словам экс-премьер-министра Молдавии Иона Стурза, Плахотнюк сейчас находится в США вместе с семьей. Также он успел перевезти туда часть своих активов.