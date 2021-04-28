Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская заявила, что разочаровалась в жалующихся на отсутствие работы в локдаун согражданах. Эмоциональный пост она опубликовала в Instagram 26 апреля

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Всего певица получила 90 резюме, из них только три от безработных, все остальные просто решили попробовать себя в новой сфере. Могилевская сделала вывод, что «те, кто жаловался, что у них нет денег и нет работы, свои резюме так и не прислали».

«Вы не представляете, насколько я была в шоке от этих результатов. Это ужасающая статистика! Это то, о чем нужно говорить. Получается, что все эти жалобы — сотрясание воздуха, потому что у таких людей, я думаю, работы не было и до локдауна. Вместо того чтобы делать что-то, стремиться, работать над собой, искать выходы, искать себя, учиться, обвиняют весь мир вокруг в своих неудачах, то правительство, то соседа, локдаун… Какие угодно обстоятельства, только не себя», — написала артистка.

«Давать оценку людям, не побывав в их шкуре? Это глупо. У каждого свои причины», «В Кривом Роге работа только для мальчиков до 35 лет и девочек до 30 лет! Работу найти нереально! Очень легко и просто давать советы как жить/работать и так далее, когда ты обеспечен, успешен. И понятия не имеешь, какие у людей проблемы», — отреагировали простые украинцы на выводы певицы.

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Наталья Могилевская — украинская певица, автор песен и продюсер. Сейчас артистке 45 лет, ранее она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.

Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама певица эту информацию не комментирует.