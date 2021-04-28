Президент Молдавии Майя Санду занимает пост лидера молдавского государства, однако ее деятельность никак не оценивается обществом, потому что у нее практически нет полномочий, сказал в интервью изданию Украина.ру глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев

В Молдавии президент может влиять только через парламент, главный орган страны. Поэтому ждать что-то от президента в данном случае нет смысла, полагает эксперт.

«Да никак ее деятельность в обществе не оценивается. У президента нет полномочий. <…> У нас президент — это как английская королева. Полномочия президента достаточно ограничены», — сказал Тулянцев.

Полный текст интервью читайте здесь.

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии и зовет всех на протесты: чего ей не хватает? © Facebook, Maia Sandu Майя Санду, вышли на митинг у здания Конституционного суда в Кишиневе. Они протестуют против двух постановлений, принятых 23 апреля в парламенте.

Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о новом назначении судьи КС. Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные, обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.