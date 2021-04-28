В Молдавии президент может влиять только через парламент, главный орган страны. Поэтому ждать что-то от президента в данном случае нет смысла, полагает эксперт.
«Да никак ее деятельность в обществе не оценивается. У президента нет полномочий. <…> У нас президент — это как английская королева. Полномочия президента достаточно ограничены», — сказал Тулянцев.
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Ранее представители партии «Действие и солидарность» (PAS), которую до своего избрания президентом Молдавии возглавляла Майя Санду, вышли на митинг у здания Конституционного суда в Кишиневе. Они протестуют против двух постановлений, принятых 23 апреля в парламенте.
Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о новом назначении судьи КС. Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные, обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.