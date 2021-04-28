У НАТО есть заинтересованность в том, чтобы нынешний статус-кво в отношении Украины длился как можно дольше. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: политолог Павел Рудяков о санкциях США против России © РИА Новости, Нина Зотина Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявлял, что у России нет права вето на вступление Киева в ряды альянса. В то же время он неоднократно подчеркивал, что вопрос членства Украины в НАТО сегодня не рассматривается.

Эксперт пояснил, что НАТО получил и продолжает получать от Украины все, что нужно для функционирования альянса в этом регионе: они летают над Украиной, они передвигаются по территории Украины, у них есть расширяющиеся опорные пункты, НАТО держит на Украине своих военнослужащих.

«То есть они нас используют как свою собственную территорию, но при этом не имеют перед нами никаких даже формальных обязательств, потому что мы не являемся членом НАТО. Им это выгодно. Это как любовница, которая тебя обслуживает, но ты не должен выполнять перед ней какие-то действия, которые ты обязан выполнять в браке», — категоричен Рудяков.

В ответ на расширение НАТО на восток Россия может только усиливать границу с Украиной и наращивать военное присутствие в Крыму, заключил собеседник издания.

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