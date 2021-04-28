Для Плахотнюка не представляет никакого труда дергать за ниточки тех людей, которые остались в Молдавии после его отъезда, так как все депутаты, министры, советники остались как раз после него, полагает эксперт.
«В стране остался "коллективный Плахотнюк". Никто из людей Плахотнюка не был удален из системы власти, система не очищена. Поэтому сегодня со всей смелостью можно утверждать, что в стране правит "коллективный Плахотнюк": те же судьи, те же прокуроры», — сказал Тулянцев.
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Ранее Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти. Он заявил, что уехал для того, чтобы обеспечить безопасность себе и семье, и пообещал вернуться обратно, когда «люди разочаруются в новой власти».
По словам экс-премьер-министра Молдавии Иона Стурзы, Плахотнюк сейчас находится в США вместе с семьей. Также он успел перевезти туда часть своих активов.