Несмотря на то что Россия и ЕС помогли Молдавии избавиться от олигарха Владимира Плахотнюка, пытавшегося создать в стране «двоевластие», сама система экс-лидера демократов сохранилась, сказал в интервью изданию Украина.ру глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев

Для Плахотнюка не представляет никакого труда дергать за ниточки тех людей, которые остались в Молдавии после его отъезда, так как все депутаты, министры, советники остались как раз после него, полагает эксперт.

«В стране остался "коллективный Плахотнюк". Никто из людей Плахотнюка не был удален из системы власти, система не очищена. Поэтому сегодня со всей смелостью можно утверждать, что в стране правит "коллективный Плахотнюк": те же судьи, те же прокуроры», — сказал Тулянцев.

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Молдавский эксперт сказал, как Додон и Плахотнюк обманывали Россию и пророссийских граждан © Sputnik / Miroslav Rotar Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти. Он заявил, что уехал для того, чтобы обеспечить безопасность себе и семье, и пообещал вернуться обратно, когда «люди разочаруются в новой власти».

По словам экс-премьер-министра Молдавии Иона Стурзы, Плахотнюк сейчас находится в США вместе с семьей. Также он успел перевезти туда часть своих активов.