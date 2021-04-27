На Украине с момента госпереворота 2014 года пришедшие к власти ставленники США планомерно уничтожают свободную прессу, насаждают национал-экстремизм и русофобию.

«Остаются нераскрытыми убийства телевизионных корреспондентов. И самое вызывающее — нескрываемое тесное сотрудничество украинских журналистов с местными спецслужбами в рамках проведения провокационных операций», — сказала Захарова.

СБУ против ЦРУ? Дело «клопов» лежит в СБУ, а «клопы» продолжают кусаться
СБУ против ЦРУ? Дело «клопов» лежит в СБУ, а «клопы» продолжают кусаться
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О сотрудничестве с украинскими спецслужбами заявлял известный украинский журналист Дмитрий Гордон после того, как взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

Украинские власти плотно используют службу безопасности страны (СБУ) для внесудебных расправ с неугодными.

Одним из инструментов СБУ стали местные национал-радикалы, которые по указанию СБУ устраивали акции устрашения в отношении неугодных политиков, экспертов и СМИ.