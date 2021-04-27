На Украине безнаказанно преследуют неугодные медиа вплоть до принудительного закрытия телеканалов, при этом верные власти журналисты открыто сотрудничают со спецслужбами страны, рассказала Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Комитета по информации ООН. Ее слова приводит РИА Новости 27 апреля

На Украине с момента госпереворота 2014 года пришедшие к власти ставленники США планомерно уничтожают свободную прессу, насаждают национал-экстремизм и русофобию.

«Остаются нераскрытыми убийства телевизионных корреспондентов. И самое вызывающее — нескрываемое тесное сотрудничество украинских журналистов с местными спецслужбами в рамках проведения провокационных операций», — сказала Захарова.

СБУ против ЦРУ? Дело «клопов» лежит в СБУ, а «клопы» продолжают кусаться © blogs.pravda.com.ua Дмитрий Гордон после того, как взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Украинские власти плотно используют службу безопасности страны (СБУ) для внесудебных расправ с неугодными.

Одним из инструментов СБУ стали местные национал-радикалы, которые по указанию СБУ устраивали акции устрашения в отношении неугодных политиков, экспертов и СМИ.