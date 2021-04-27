Послы прибалтийских стран и Словакии вызваны в МИД РФ на 28 апреля, сообщает РИА Новости 27 апреля со ссылкой на российское министерство иностранных дел

«На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии», — сообщили в МИД РФ.

Ранее Словакия выслала из страны троих российских дипломатов. Как заявил после этого глава МИД республики Иван Корчок, Братислава хочет, чтобы отношения с Москвой выстраивались на основе взаимного уважения.

Российских дипломатов выслали также Литва, Латвия и Эстония. Все они поступили так в знак солидарности с Чехией, обвинившей российские спецслужбы во взрыве на складе оружия в деревне Врбетице в 2014 году.

Между тем осуждение России чешскими властями не было единодушным. Президент страны Милош Земан заявил, что следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где сдетонировали боеприпасы.

Президент Чехии фактически обвинил спецслужбы страны в фабрикации «русского следа» © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После этого он подвергся обструкции со стороны чешского политикума, однако, по данным администрации президента, его выступление получило широкую поддержку у граждан страны.

Напомним, после высылки из Праги 18 российских дипломатов МИД РФ выразил Чехии решительный протест и объявил персонами нон грата двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве.