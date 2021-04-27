«На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии», — сообщили в МИД РФ.
Ранее Словакия выслала из страны троих российских дипломатов. Как заявил после этого глава МИД республики Иван Корчок, Братислава хочет, чтобы отношения с Москвой выстраивались на основе взаимного уважения.
Российских дипломатов выслали также Литва, Латвия и Эстония. Все они поступили так в знак солидарности с Чехией, обвинившей российские спецслужбы во взрыве на складе оружия в деревне Врбетице в 2014 году.
Между тем осуждение России чешскими властями не было единодушным. Президент страны Милош Земан заявил, что следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где сдетонировали боеприпасы.
Ознакомившись с текущими оперативными данными, имеющимися в распоряжении следствия, Земан подчеркнул, что доказательств причастности российских спецслужб к инциденту нет.
После этого он подвергся обструкции со стороны чешского политикума, однако, по данным администрации президента, его выступление получило широкую поддержку у граждан страны.
Напомним, после высылки из Праги 18 российских дипломатов МИД РФ выразил Чехии решительный протест и объявил персонами нон грата двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве.