Издания Херсонской области опубликовали зеленые квадраты вместо фотографий из рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского 27 апреля

Так местные журналисты протестовали против того, что их не пригласили освещать события с участием главы украинского государства.

«Журналисты "Первого регионального" не могут рассказать вам подробнее о его пребывании, поскольку прессу не пригласили. Вместо фотографий — зеленый квадрат», — говорится в публикации херсонского интернет-издания «Первое региональное».

Что мешает Зеленскому поехать в Москву для встречи с Путиным? © president.gov.ua

Их и ранее не пускали на мероприятия с участием Зеленского. Поезда президента в Херсон в 2020 году летом также прошла без местной прессы.

Тогда журналисты также отреагировали зелеными квадратами на пренебрежение со стороны главы государства.