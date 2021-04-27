Так местные журналисты протестовали против того, что их не пригласили освещать события с участием главы украинского государства.
«Журналисты "Первого регионального" не могут рассказать вам подробнее о его пребывании, поскольку прессу не пригласили. Вместо фотографий — зеленый квадрат», — говорится в публикации херсонского интернет-издания «Первое региональное».
Depo.Херсон со ссылкой на Херсонскую областную администрацию сообщает, что журналистов местных СМИ не допустили на мероприятия, в которых участвовал Зеленский, и они объявили ответный бойкот президенту.
Их и ранее не пускали на мероприятия с участием Зеленского. Поезда президента в Херсон в 2020 году летом также прошла без местной прессы.
Тогда журналисты также отреагировали зелеными квадратами на пренебрежение со стороны главы государства.