Власти Украины закупают уголь в США в то время, как внутри страны шахты продают уголь по заниженной цене и растут долги по заработной плате горнякам, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

На Украине сложился кризис в угледобывающей отрасли, забастовки горняков происходят регулярно как на востоке, так и на западе страны.

«Вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в отрасли и защитить украинских шахтеров, даже в такой критической ситуации украинская власть больше озабочена зарплатами горняков США», — констатировал Медведчук.

«Шахтеров обрекают на вымирание». Западному Донбассу угрожает социальная катастрофа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2020 году Соединенные Штаты поставили на Украину угля на $480,32 млн, в январе — марте 2021-го еще на $107 млн. Это весьма значительные суммы для Украины, особенно на фоне экономического кризиса, подчеркнул политик.

Закупку американского угля Порошенко влиятельные украинские эксперты в один голос называли политической взяткой Соединенным Штатам.

«Покупка американского угля — это, безусловно, политическая взятка американскому руководству», — отмечал политолог Руслан Бортник в комментарии Украина.ру.

Американские взятки Порошенко © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк Дональда Трампа эти поставки были нужны как сигнал его избирателям о том, что он поддерживает промышленность страны, в частности, в штате Пенсильвания.

Но Украина легко могла обойтись без американского угля, поскольку есть шахты как в подконтрольной Киеву части Донбасса, так и на западной Украине, во Львовской области.

Вместо этого закупался и закупается более дорогой американский уголь. Как подсчитал эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук, его цена примерно на 85% выше, чем аналогичный сорт угля, добываемый на Украине.

Трамп уже давно не президент США, однако Украина продолжает исправно выплачивать Штатам политическую взятку времен Порошенко и уничтожать собственную угольную промышленность.

По данным профсоюза работников угольной промышленности, украинское государство задолжало шахтерам более 1,5 миллиарда гривен.