На Украине сложился кризис в угледобывающей отрасли, забастовки горняков происходят регулярно как на востоке, так и на западе страны.
«Вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в отрасли и защитить украинских шахтеров, даже в такой критической ситуации украинская власть больше озабочена зарплатами горняков США», — констатировал Медведчук.
Он отметил, что режим Зеленского «продолжает аморальную политику закупок американского угля», начатую пятым президентом Украины Петром Порошенко.
В 2020 году Соединенные Штаты поставили на Украину угля на $480,32 млн, в январе — марте 2021-го еще на $107 млн. Это весьма значительные суммы для Украины, особенно на фоне экономического кризиса, подчеркнул политик.
Закупку американского угля Порошенко влиятельные украинские эксперты в один голос называли политической взяткой Соединенным Штатам.
«Покупка американского угля — это, безусловно, политическая взятка американскому руководству», — отмечал политолог Руслан Бортник в комментарии Украина.ру.
Тогдашнему президенту США Дональда Трампа эти поставки были нужны как сигнал его избирателям о том, что он поддерживает промышленность страны, в частности, в штате Пенсильвания.
Но Украина легко могла обойтись без американского угля, поскольку есть шахты как в подконтрольной Киеву части Донбасса, так и на западной Украине, во Львовской области.
Вместо этого закупался и закупается более дорогой американский уголь. Как подсчитал эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук, его цена примерно на 85% выше, чем аналогичный сорт угля, добываемый на Украине.
Трамп уже давно не президент США, однако Украина продолжает исправно выплачивать Штатам политическую взятку времен Порошенко и уничтожать собственную угольную промышленность.
По данным профсоюза работников угольной промышленности, украинское государство задолжало шахтерам более 1,5 миллиарда гривен.