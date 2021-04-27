Покупательница съела несколько кусков купленной селедки. После этого она обнаружила в оставшейся части продукта тельца глистов.
Обнаружив в селедке этот неожиданный ингредиент, женщина обратилась в больницу. Там ей сделали промывание желудка.
Затем она написала жалобу в администрацию супермаркета. Ей сообщили, что наличие глистов в рыбе допускается, и продукция считается безопасной даже в таком случае, а черви, обнаруженные ей в селедке — глисты-нематоды.
«На ее обращение в Instagram ответили 19.04.2021, сообщив, что наличие глистов в рыбе допускается и рыба прошла ветеринарный контроль. Вот, правда, заключение ветслужбы они не предоставили», — рассказали в паблике.
Ранее в Одессе и Запорожье покупатели обнаружили червей в колбасе Одесского мясокомбината «Гармаш». А в киевском супермаркете покупательнице попались мандарины с личинками плодовой мухи.