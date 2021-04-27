В селе Гатное Киевской области женщина приобрела селедку, после употребления которой ей пришлось обратиться в больницу. Фото и видео, на которых видно ужасных обитателей деликатеса, на днях опубликовали в Telegram-канале «Черный список»

Покупательница съела несколько кусков купленной селедки. После этого она обнаружила в оставшейся части продукта тельца глистов.

Обнаружив в селедке этот неожиданный ингредиент, женщина обратилась в больницу. Там ей сделали промывание желудка.

Затем она написала жалобу в администрацию супермаркета. Ей сообщили, что наличие глистов в рыбе допускается, и продукция считается безопасной даже в таком случае, а черви, обнаруженные ей в селедке — глисты-нематоды.

«На ее обращение в Instagram ответили 19.04.2021, сообщив, что наличие глистов в рыбе допускается и рыба прошла ветеринарный контроль. Вот, правда, заключение ветслужбы они не предоставили», — рассказали в паблике.