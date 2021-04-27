На Украине стартовала массовая вакцинация от коронавируса граждан в возрасте 65+. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Миндрава Украины в Telegram

Локдаун и провал вакцинации. Украина бьет рекорды по смертям от коронавируса © pravda.com

«Приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек», — говорится в сообщении.

В Минздраве призвали объяснить пожилым родственникам, почему важно сделать прививку от коронавируса.

По данным Минздрава, на 27 апреля всего с начала кампании по вакцинации привито 539 126 человек. Из них получили одну дозу вакцины 539 124 пациента, завершили вакцинацию (получили две дозы) 9 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Ранее в числе политиков публично привился первый президент Украины, 87-летний Леонид Кравчук.

В конце февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield. Впоследствии правительство Индии приостановило экспорт вакцины, чтобы ее хватило для прививок граждан Индии. Затем в стране также началась вакцинация китайским препаратом Sinovac и американским препаратом Pfizer.