Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» увеличила расходы на зарплаты и премии руководству в 2020 году на 329 млн грн, до 672 млн грн, по сравнению с 2019 годом, отмечается в консолидированной финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2020 год, обнародованной на сайте госкомпании

Из документа следует, что деньги были выплачены 12 директорам и пяти членам правления.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал убыток компании за 2020 год получил убыток в размере 19 млрд грн.

Перед этим в украинских СМИ появилась информация, что убытки «Нафтогаза» за 2020 год составили 17,33 млрд грн. В компании назвали указанную информацию «некорректной».

«Нафтогаз» раздора: что происходит вокруг крупнейшей госкомпании Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как отмечал бывший коммерческий директор компании Юрий Витренко, 50,66 млрд грн чистой прибыли «Нафтогаза» в 2019 году были обусловлены получением многомиллиардной компенсации от России.

Без этих денег «Нафтогаз» показал бы убыток и в 2019-м. По словам Витренко, это объясняется низким уровнем профессионализма главы компании Андрея Коболева и некоторых представителей правления «Нафтогаза».

Судя по всему, все эти люди в 2020 году получили солидную прибавку к жалованию.