Из документа следует, что деньги были выплачены 12 директорам и пяти членам правления.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал убыток компании за 2020 год получил убыток в размере 19 млрд грн.
Перед этим в украинских СМИ появилась информация, что убытки «Нафтогаза» за 2020 год составили 17,33 млрд грн. В компании назвали указанную информацию «некорректной».
Позднее в проекте финплана «Нафтогаза» было указано, что сумма убытков за 2020 год составила 11,8 млрд грн. Как выяснилось, эта сумма также была сильно заниженной.
Как отмечал бывший коммерческий директор компании Юрий Витренко, 50,66 млрд грн чистой прибыли «Нафтогаза» в 2019 году были обусловлены получением многомиллиардной компенсации от России.
Без этих денег «Нафтогаз» показал бы убыток и в 2019-м. По словам Витренко, это объясняется низким уровнем профессионализма главы компании Андрея Коболева и некоторых представителей правления «Нафтогаза».
Судя по всему, все эти люди в 2020 году получили солидную прибавку к жалованию.