Активисты «Национального корпуса» создают региональные штабы, которые будут готовить население к обороне от «агрессора». Об этом заявил глава центрального штаба партии Максим Жорин 27 апреля в Telegram

«С сегодняшнего дня мы объявляем о создании сети региональных штабов обороны — для координации и подготовки всех, кто хочет защищать страну в случае полномасштабного вторжения РФ», — написал Жорин.

«Нацкорпус» обвинил украинский госканал «Дом» в российской пропаганде © Facebook, Телеканал Дом

Планируется, что штабы будут налаживать связь между общественными организациями, ветеранскими союзами, владельцами оружия, силовыми структурами, органами местного самоуправления и воинскими частями, а также проводить тренировки по мобилизации местного населения.

Он заявил, что члены «Нацкорпуса», «ветераны» т. н. АТО, готовы поделиться с местными жителями опытом боевых действий.

«Я абсолютно уверен в том, что Российская Федерация зайдет ровно настолько, насколько мы, украинцы, это позволим, а потому врага надо бить по зубам», — заявил Жорин в видеоролике.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева и отметил, что Украина целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений.

«Национальный корпус» — гражданское отделение неонацистского батальона «Азов». Члены группировки регулярно проводят хулиганские акции, потасовки с оппозицией и призванные устрашить противника перформансы.