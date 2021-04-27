Слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о том, что Киев может обдумать вопрос возвращения стране ядерного статуса, если не станет членом НАТО, являются его личной точкой зрения. Об этом госсекретарь МИД Украины Александр Баньков заявил в интервью изданию «Главком» 27 апреля

Посол Украины в Германии предложил задуматься о ядерном статусе Украины © germany.mfa.gov.ua

«Это его личная точка зрения. Нужно учитывать контекст, в котором эта точка зрения была высказана. В том, что на фоне российской эскалации Украина нуждается в гарантиях безопасности», — подчеркнул Баньков.

При этом он отметил, что, с его точки зрения, Украина должна оставаться надежным прогнозируемым партнером в международных отношениях и придерживаться тех обязательств, которые взяла на себя, в частности, в сфере разоружения.

Ранее Офис президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси сообщил, что киевский режим намерен организовать на территории страны отверточную сборку ядерных реакторов SMR-160.

В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

В 2014 году Верховная Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Украины. В 2016-м были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны, а в 2019-м украинский парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.